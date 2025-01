Órgãos genitais femininos internos

O útero é um órgão musculoso, em formato de pera e com paredes espessas localizado no meio da pelve, atrás da bexiga, em frente ao reto. O útero é suportado por vários ligamentos para mantê-lo na sua posição. A principal função do útero é abrigar o feto em desenvolvimento.

O útero é formado por:

O colo do útero

O corpo principal (corpo do útero)

O colo do útero é a parte inferior do útero, que se projeta à parte superior da vagina. Durante um exame pélvico, é possível que o médico use um espéculo (um instrumento de metal ou plástico que afasta as paredes da vagina) para examinar o colo do útero. Assim como a vagina, o colo do útero é revestido por uma membrana mucosa.

O esperma consegue entrar e sangue menstrual consegue sair do útero por meio de um canal no colo do útero (canal cervical). O canal cervical é geralmente estreito, mas durante o trabalho de parto, o canal se dilata para deixar o bebê passar.

O colo do útero costuma ser uma barreira adequada contra bactérias. Contudo, as bactérias que causam infecções sexualmente transmissíveis podem entrar no útero através do colo do útero durante a relação sexual.

O canal até o colo do útero é revestido com células e glândulas que secretam muco. Esse muco é espesso os espermatozoides não conseguem penetrá-lo até pouco antes da ovulação. Durante a ovulação, o muco se torna transparente e elástico (devido ao aumento na concentração do hormônio estrogênio). Assim, os espermatozoides conseguem se mover pelo muco no útero até chegar às trompas de Falópio, onde a fecundação pode ocorrer.

Quase todas as gestações resultam da relação sexual que ocorre durante os três dias anteriores à ovulação. No entanto, às vezes, a gravidez resulta de relações sexuais que ocorrem até seis dias antes da ovulação ou durante os três dias após a ovulação. Para algumas mulheres, o tempo entre uma menstruação e a ovulação varia de mês a mês. Consequentemente, a gravidez pode ocorrer em diferentes momentos durante um ciclo menstrual.

O corpo do útero, que é formado principalmente por músculo, se expande para poder acomodar o feto em desenvolvimento. Suas paredes musculares se contraem durante o trabalho de parto para empurrar o bebê para fora através do colo do útero e da vagina. Durante a idade reprodutiva, o corpo é duas vezes mais extenso que o colo do útero. Porém, após a menopausa, o útero e o colo do útero ficam aproximadamente com o mesmo comprimento.

O espessamento do revestimento do corpo (endométrio) faz parte do ciclo reprodutor da mulher (que geralmente dura cerca de um mês). Se a mulher não engravidar durante esse ciclo, a maior parte do endométrio é descartada e ocorre hemorragia, dando origem à menstruação.

