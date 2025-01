Órgão genitais femininos externos

As estruturas genitais externas incluem o monte de Vênus, os grandes lábios, os pequenos lábios, e o clitóris. A região onde essas estruturas estão localizadas denomina-se vulva.

As estruturas genitais externas têm três funções principais:

Permitir a entrada dos espermatozoides no corpo

Proteger os órgãos genitais internos de organismos infecciosos

Proporcionar lubrificação e prazer sexual

O monte de Vênus é uma proeminência arredondada de tecido adiposo que cobre o osso púbico. Durante a puberdade, este fica coberto de pelos. O monte de Vênus contém glândulas (sebáceas) secretoras de óleo que liberam substâncias que têm participação na atração sexual (feromônios).

Os grandes lábios são pregas de tecido relativamente volumosas e carnudas que envolvem e protegem os demais órgãos genitais externos. Os grandes lábios contêm glândulas sudoríparas e sebáceas que produzem secreções lubrificantes. Durante a puberdade, aparecem pelos nos grandes lábios.

Os pequenos lábios podem ser muito pequenos ou medir até cinco centímetros de largura. Os pequenos lábios ficam logo na parte interna dos grandes lábios e rodeiam os orifícios que conduzem à vagina e à uretra. Uma grande quantidade de vasos sanguíneos dá aos pequenos lábios a cor rosada. Durante a estimulação sexual, estes vasos sanguíneos ficam cheios de sangue, fazendo com que os pequenos lábios dilatem e se tornem mais sensíveis à estimulação.

Anatomia reprodutora feminina externa

A área entre o orifício vaginal e o ânus, abaixo dos grandes lábios, denomina-se períneo. Seu comprimento varia de quase dois a mais de cinco centímetros.

Os grandes lábios e o períneo são cobertos com pele semelhante à do resto do corpo. Em contraste, os pequenos lábios são revestidos com uma membrana mucosa, cuja superfície é mantida úmida pelo líquido secretado por células especializadas.

A abertura até a vagina é chamada de introito. A abertura vaginal é a porta de entrada para o pênis durante a relação sexual e da saída para o sangue durante a menstruação, e para o bebê durante o parto.

Quando estimuladas, as glândulas de Bartholin (localizadas no tecido interno próximo à abertura vaginal) secretam um líquido espesso que fornece lubrificação para a relação sexual.

A abertura para a uretra, que transporta a urina da bexiga para fora, está localizada acima e em frente da abertura vaginal.

O clitóris, localizado entre os pequenos lábios na sua extremidade superior, é uma pequena protuberância que corresponde ao pênis no homem. O clitóris, como o pênis, é muito sensível à estimulação sexual e pode ficar ereto. Estimular o clitóris pode resultar em um orgasmo.