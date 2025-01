Pólipos cervicais

Remoção dos pólipos

Os pólipos que causam sangramento ou secreção são removidos durante o exame pélvico no consultório médico. Geralmente, o procedimento não é doloroso e não é necessário administrar anestesia. Em casos raros, ocorre sangramento após a remoção dos pólipos. Se houver, uma substância cáustica, como nitrato de prata, é aplicada à área afetada com um cotonete para interromper o sangramento.

Os pólipos são examinados para confirmar que eles não são cancerosos.

Caso os sintomas (sangramento e secreção) persistam após a remoção dos pólipos, uma amostra de tecido do revestimento do útero (endométrio) será coletada e examinada ao microscópio (biópsia do endométrio) para descartar a hipótese de câncer de endométrio.