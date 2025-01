Cisto da glândula de Skene

Remoção do cisto

No caso de abscessos, tratamento com antibióticos seguido por remoção do cisto ou criação de uma abertura permanente nele

Se os cistos da glândula de Skene causarem sintomas, eles são removidos, normalmente no consultório médico ou no centro cirúrgico. No consultório, um anestésico local costuma ser usado ou talvez seja feita uma marsupialização. Para este procedimento, o médico faz um pequeno corte no cisto e costura as bordas internas do cisto na superfície da vulva. A marsupialização cria uma abertura permanente no cisto para que ele possa drenar conforme necessário. Esse procedimento é feito em uma sala de operações ambulatorial. Às vezes é necessária anestesia geral.

No caso de abscessos, são administrados antibióticos por via oral por sete a dez dias. Então, o cisto é removido ou uma marsupialização é realizada.