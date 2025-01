Cisto da glândula de Bartholin e abscesso da glândula de Bartholin

Colocação de um cateter: Uma pequena incisão é feita no cisto para que um pequeno tubo com ponta de balão (cateter) possa ser inserido dentro do cisto. Quando estiver no lugar, o balão é inflado e o cateter é deixado lá por quatro a seis semanas, de modo que uma abertura permanente possa se formar. O cateter é inserido e removido no consultório médico. A mulher pode realizar suas atividades normais enquanto o cateter estiver no lugar; porém, a atividade sexual talvez seja desconfortável.