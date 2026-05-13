Cada vez mais pesquisas apontam para uma conexão entre perda auditiva e demência mais tarde na vida. Para pessoas que sofrem com perda auditiva, essa conexão leva a uma pergunta óbvia: “Será que terei demência?”

Essa pergunta não tem uma resposta fácil. Só porque uma pessoa está apresentando perda auditiva não significa que ela desenvolverá demência. Mas é importante aprender mais sobre a conexão, bem como as causas da perda auditiva.

Aqui está uma análise mais detalhada do que sabemos sobre a conexão entre perda auditiva e demência, e aqui estão algumas medidas práticas que as pessoas podem tomar em qualquer idade para proteger sua audição e reduzir seu risco de perda auditiva.

O que a pesquisa diz sobre perda auditiva e demência?

Idosos têm uma propensão maior de serem afetados tanto pela perda auditiva quanto pela demência. Portanto, faz sentido que os pesquisadores vejam mais idosos com perda auditiva e demência. No entanto, pesquisas sugerem que, entre as populações em envelhecimento, a conexão é mais forte do que se esperaria por acaso.

É importante observar que essa conexão não significa necessariamente que a perda auditiva causa demência. No entanto, os pesquisadores estão descobrindo que a presença de perda auditiva parece acelerar a demência que já existe ou já está se desenvolvendo.

Os pesquisadores acreditam que a razão é porque a perda auditiva, particularmente a perda auditiva grave, pode levar uma pessoa a ficar mais retraída e socialmente isolada. Esse isolamento pode aumentar o risco de desenvolver demência. Na verdade, a perda da visão tem uma conexão semelhante com a demência, sugerindo que mudanças nos sentidos em geral podem levar a mudanças de comportamento e acelerar a demência.

Estudos adicionais descobriram que corrigir a perda auditiva pode retardar a velocidade de progressão da demência. Toda esta pesquisa cria um argumento forte para que as pessoas protejam sua audição e adotem medidas para lidar com a perda auditiva que elas podem ter desenvolvido.

O que causa perda auditiva?

Perda auditiva se enquadra em duas categorias amplas: Perda auditiva condutiva e perda auditiva neurossensorial. A perda auditiva condutiva ocorre quando algo impede o som de atingir as estruturas sensoriais no ouvido interno, como cera ou fluido.

Já na perda auditiva neurossensorial, o som atinge o ouvido interno, mas não é possível traduzi-la efetivamente em impulsos nervosos. A perda auditiva condutiva pode ser tratada, muitas vezes, através da remoção do que estiver bloqueando o som, ao passo que, em geral, a perda auditiva sensorial não pode ser revertida. Barulho e envelhecimento são causas comuns de perda auditiva neurossensorial.

Como a pessoa sabe se tem perda auditiva?

Existem certos tipos de perda auditiva que são causa de preocupação imediata. A perda auditiva em apenas um ouvido ou a perda auditiva que acompanha anomalias neurológicas, como dormência, perda de equilíbrio ou dificuldade para mastigar ou falar, justifica uma consulta médica imediata.

No caso de perda auditiva que se desenvolve gradualmente, muitas pessoas têm dificuldade em admitir que ela está acontecendo. Sua primeira resposta costuma ser “outras pessoas precisam se manifestar”. Em geral, as pessoas percebem a dificuldade de audição pela primeira vez ao tentar acompanhar uma conversa em ambientes ruidosos.

Se alguém achar que está tendo perda auditiva, é bom consultar seu clínico geral, um audiologista ou um otorrinolaringologista. Esses profissionais provavelmente farão um teste de audição para estabelecer um nível de audição basal.

Como é possível tratar a perda auditiva?

Muitos casos de perda auditiva não têm cura e o tratamento envolve a compensação da deficiência auditiva com aparelhos auditivos e várias outras estratégias e tecnologias auxiliares. Os aparelhos auditivos são uma solução que muda a vida de muitas pessoas, e os modelos de venda livre podem ser uma ótima opção. Há muitos avanços impressionantes na tecnologia de aparelhos auditivos. Os modelos mais recentes são mais discretos, e alguns modelos agora usam ferramentas de IA para ajudar a reduzir o ruído de fundo.

A qualquer momento e em qualquer idade, as pessoas podem interromper comportamentos que causam perda auditiva e podem levar a proteção auditiva a sério. Isso significa usar tampões auriculares em eventos ou ambientes de trabalho barulhentos. Isso também significa usar fones de ouvido em um volume seguro.

Os fones de ouvido também podem ser uma ferramenta útil para proteger sua audição. Alguns modelos têm recursos úteis de cancelamento de ruído e, em alguns casos, eles podem ser usados de maneira similar aos aparelhos auditivos para ajudar a aumentar o volume dos sons. Outros, quando conectados a um aplicativo, podem inclusive realizar testes de audição.

Como as pessoas devem conversar com seu médico sobre a conexão entre perda auditiva e demência?

Embora a pesquisa aponte para uma conexão entre perda auditiva e demência, esses são quadros clínicos distintos que requerem seu próprio tratamento e abordagens. Um audiologista pode abordar a perda auditiva, mas qualquer declínio cognitivo requer uma consulta com um neurologista para uma avaliação completa.

Abordar a perda auditiva pode melhorar os relacionamentos com familiares e amigos e melhorar a qualidade de vida agora e no futuro. É um passo importante para a saúde geral.