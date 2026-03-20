O que os pais precisam saber sobre a doença de Kawasaki

A doença de Kawasaki é uma doença autoimune que causa inflamação dos vasos sanguíneos por todo o corpo. Ela ocorre mais frequentemente em crianças com menos de 5 anos de idade. Ela é rara, mas sem tratamento imediato pode levar a complicações sérias. Os pais devem saber os sinais e sintomas da doença de Kawasaki e quando entrar em contato com um médico. Seguem as respostas para algumas das perguntas mais comuns feitas aos pediatras sobre a doença de Kawasaki.

Quem está em risco de desenvolver a doença de Kawasaki?

A maioria das crianças com doença de Kawasaki tem menos de cinco anos de idade. Em casos raros, bebês com menos de quatro meses de idade, adolescentes e adultos podem desenvolver a doença. Os meninos são afetados um pouco mais frequentemente do que as meninas.

A causa da doença de Kawasaki é desconhecida. Provavelmente, há vários fatores desencadeantes, incluindo infecções virais, que levam o corpo a criar um estado inflamatório de curto prazo muito intenso. Assim como outras doenças autoimunes, a genética é provavelmente um componente, mas o papel exato que ela desempenha é desconhecido.

Quais são os sinais da doença de Kawasaki?

A doença de Kawasaki possui vários sintomas específicos. Em alguns casos, esses sintomas podem ser confundidos com outros quadros clínicos mais comuns, como sarampo ou escarlatina. Para um caso típico em uma criança entre 2 e 6 anos de idade, a maioria terá febre de mais de 38° °C por cinco ou mais dias e, pelo menos, quatro dos cinco sintomas a seguir:

Olhos vermelhos sem secreção

Lábios avermelhados, secos e rachados e língua vermelha parecida com um morango

Inchaço, vermelhidão ou coloração roxa escura e, por fim, descamação das mãos e pés

Erupção cutânea avermelhada, arroxeada ou marrom-avermelhada e irregular no tronco

Linfonodos inflamados e sensíveis no pescoço

A irritabilidade extrema é frequentemente considerada um sexto sintoma que os médicos prestarão atenção. Quando as crianças são muito difíceis de consolar, mesmo quando recebem suporte como uma mamadeira, receber colo ou uma distração, isso pode ser um sinal da doença de Kawasaki, se os sintomas acima estiverem presentes.

Em crianças com menos de 6 meses de idade, o único sintoma pode ser febre prolongada ou os bebês podem ter apenas um ou dois dos sinais mais comuns. Ao mesmo tempo, é importante observar que há muitas causas mais comuns de febre em crianças do que a doença de Kawasaki; portanto, nem todas as febres significam que uma criança tem a doença de Kawasaki.

Por que o tratamento imediato é tão importante?

A inflamação que define a doença de Kawasaki pode ser especialmente perigosa se afetar os vasos sanguíneos ao redor do coração. Na verdade, a doença de Kawasaki é a causa mais comum de doença arterial coronariana adquirida em crianças. O tratamento imediato reduz substancialmente o risco de doença arterial coronariana.

Se as crianças não forem tratadas, pode ocorrer o desenvolvimento de problemas cardíacos, geralmente com início entre uma e quatro semanas depois do início da doença. Algumas crianças apresentam o problema cardíaco mais grave, uma saliência na parede da artéria coronária (aneurisma da artéria coronária). Esses aneurismas podem se romper ou causar um coágulo sanguíneo, causando um ataque cardíaco e morte súbita. O tratamento reduz muito o risco de complicações cardíacas.

O tratamento padrão para a doença de Kawasaki é a imunoglobulina agrupada administrada por via intravenosa. Muitas vezes, os pacientes se sentem melhor e a febre diminui após uma única infusão. Os médicos também se concentrarão no tratamento da febre e de outros sintomas e na prevenção de aneurismas da artéria coronária.

Quando devo consultar um médico?

Sempre que uma criança tem febre, é importante estar vigilante. Se a febre tiver durado 5 dias, ligar para o pediatra da criança é um bom próximo passo. Neste ponto, uma infecção viral ainda é a causa mais provável (lembre-se de que a doença de Kawasaki é rara e, normalmente, apresenta outros sintomas mais distintos). Mas depois de 5 dias de febre, na maioria dos casos, o médico recomendará que a criança seja atendida por um profissional de saúde. Em geral, os pediatras estão muito familiarizados com a doença de Kawasaki. Eles saberão quais sintomas buscar e serão capazes de recomendar os próximos passos corretos.

Para saber mais sobre a doença de Kawasaki, visite a página dos Manuais.