É algo que todos tememos, especialmente nessa época do ano: Você ou um membro da sua família podem ter sido expostos à “virose estomacal”. Talvez seja um bilhete da escola ou da creche, uma mensagem de um colega de trabalho ou um de um amigo que você acabou de visitar.

Nesses casos, a “virose estomacal” pode estar se referindo a várias doenças estomacais ou à gastroenterite. Gastroenterite é uma inflamação do estômago e dos intestinos, que às vezes causa náuseas, vômitos e diarreia. Frequentemente, o vírus estomacal que causa a gastroenterite é o norovírus, um vírus de RNA altamente contagioso.

O norovírus causa em média 19 a 21 milhões de doenças por ano apenas nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode contrair norovírus, mas crianças menores de 5 anos e adultos com 65 anos ou mais correm um risco especialmente elevado. A maioria das infecções ocorre nos meses mais frios do ano. É importante compreender alguns detalhes específicos sobre o vírus para ajudar a minimizar seu impacto e sua propagação para outras pessoas. Aqui está o que pais e pacientes devem saber.

O norovírus é altamente contagioso.

O norovírus é muito contagioso. A maioria das infecções é transmitida pelo contato de pessoa para pessoa, particularmente por meio do contato direto ou indireto com fezes ou vômito infectados.

Uma quantidade surpreendentemente pequena do vírus é necessária para infectar muitas pessoas, e é por isso que ele é tão contagioso. É também por isso que pode facilmente causar surtos em áreas fechadas, como navios de cruzeiro, creches e restaurantes. A cada ano, cerca de 2.500 surtos de norovírus são relatados nos Estados Unidos.

O norovírus não causa sintomas de gripe

Algumas pessoas chamam o norovírus de “gripe estomacal”, mas isso não é correto. O norovírus costuma causar vômito, cólicas abdominais e diarreia. Crianças tendem a ter mais vômitos do que diarreia, enquanto os adultos tendem a ter mais diarreia. Vômitos e diarreia podem levar à desidratação, que pode ser grave. Os sintomas têm início entre o primeiro e o segundo dia após a infecção e duram de um a três dias. As pessoas têm maior potencial de contágio imediatamente após o desenvolvimento dos sintomas e continuam sendo mais contagiosas por cerca de 48 horas após o desaparecimento deles. Ao retornar à escola ou ao trabalho, siga todas as normas e lave as mãos cuidadosamente e com frequência.

As pessoas podem apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo, mas não na mesma intensidade que normalmente se observa em casos de gripe. Além disso, a vacina contra a gripe não protege os indivíduos contra o norovírus. Sintomas como tosse e febre alta podem indicar que o quadro clínico é algo diferente de norovírus.

O norovírus pode trazer risco à vida

Em média, o norovírus causa 900 mortes nos Estados Unidos a cada ano, principalmente entre adultos a partir de 65 anos de idade. Os pais devem prestar muita atenção aos sintomas em crianças, principalmente bebês, pois a desidratação pode ocorrer mais rapidamente neles. Qualquer pessoa com o sistema imunológico comprometido também deve tomar cuidado.

Geralmente, o único tratamento necessário para a gastroenterite por norovírus é repouso na cama e ingestão de quantidades adequadas de líquidos. Mesmo uma pessoa que está vomitando deve beber o máximo de líquido que consiga tolerar. Tomar pequenos goles frequentes ajuda. É melhor beber líquidos além da água. Bebidas com eletrólitos ou caldo de galinha são uma boa opção. Bebidas esportivas costumam conter mais açúcar do que soluções de reidratação com sal, portanto não são ideais. Se você ou alguém da sua família começar a apresentar sintomas de desidratação (urina amarelo-escura, boca seca), procure atendimento médico imediatamente.

Muitas pessoas não procuram um médico por causa do norovírus. Como se trata de um vírus, não são necessários antibióticos. Medicamentos antidiarreicos podem ajudar, mas as pessoas devem consultar um médico antes de tomá-los.

Lavar as mãos é a melhor defesa

Lavar bem as mãos com água morna e sabão é a medida mais importante que você pode tomar para prevenir a propagação do norovírus. Os desinfetantes para as mãos não matam o norovírus. Lavar as mãos pode ajudar a evitar que você fique doente com norovírus. Se você já estiver doente, lavar as mãos (especialmente depois de usar o banheiro e antes de preparar alimentos) pode ajudar a evitar a transmissão para outras pessoas.

Se você ou alguém em sua casa estiver com norovírus, mantenha o máximo de distância possível, lave bem as roupas e lençóis sujos e use produtos de limpeza à base de cloro ou água sanitária nas superfícies.

Existem outras medidas importantes a serem tomadas para prevenir a propagação do norovírus. Pratique uma boa higiene alimentar, incluindo lavar as mãos antes de tocar nos alimentos, lavar as facas e tábuas de corte usadas para cortar carne crua antes do contato com outros alimentos, cozinhar bem a carne e os ovos e refrigerar as sobras imediatamente após o preparo. Também é importante evitar alimentos de procedência duvidosa, principalmente ostras e outros frutos do mar crus. Por fim, fique atento aos avisos de recolhimento de alimentos para produtos que você talvez precise descartar.