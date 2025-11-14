Respondendo perguntas comuns sobre degeneração macular relacionada à idade

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma das doenças da retina mais comuns entre adultos mais velhos. Ela não leva à perda total da visão, mas a DMRI prejudica a visão na área central da retina. O comprometimento da visão pode progredir e, por fim, afetar a capacidade de uma pessoa de dirigir, ler e até mesmo reconhecer rostos.

Existem diferentes tipos de DMRI e ela pode progredir de forma diferente em cada pessoas. Para quem recebeu o diagnóstico de DMRI ou quem cuida de alguém com DMRI, é essencial compreender melhor a doença e seu impacto na vida diária. Aqui estão as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre a DMRI.

O que é degeneração macular relacionada à idade?

Se pensarmos no olho como uma câmera, a retina é como um filme em que a luz é convertida em sinais elétricos que são enviados ao cérebro. A mácula é a área central e mais vital da retina. À medida que as pessoas envelhecem, elas podem desenvolver manchas na mácula conhecidas como drusas, que são semelhantes às manchas da idade na pele. Como resultado, a visão central fica debilitada, perdendo detalhes e linhas retas podem parecer onduladas.

Qual é a diferença entre degeneração macular relacionada à idade úmida e seca?

Existem dois tipos de DMRI: seca e úmida. Toda DMRI inicia-se como do tipo seca. Na DMRI seca, caracterizada pelo depósito de drusas, os tecidos da mácula tornam-se finos à medida que as células desaparecem.

Na DMRI do tipo seca, a perda da visão central ocorre vagarosamente e sem dor ao longo dos anos. A pessoa pode ter poucos ou nenhum sintoma; mas, quando há sintomas, em geral ocorrem nos dois olhos. Com a progressão da doença, em geral aparecem os pontos cegos centrais (escotomas) podendo muitas vezes comprometer a visão.

Cerca de 10% a 15% das pessoas com DMRI seca acabam tendo a DMRI úmida. A DMRI úmida se desenvolve quando vasos sanguíneos anormais crescem sob a mácula danificada e extravasam líquido e sangue (daí a descrição como “úmida”). Os vasos sanguíneos anormais fazem com que a perda de visão progrida rapidamente. Com o passar do tempo, desenvolve-se um montículo de tecido cicatricial sob a mácula. A forma úmida se desenvolve primeiro em um olho, mas também pode afetar os dois olhos.

O que causa a DMRI?

Não existe uma única causa conhecida de DMRI. É um quadro clínico degenerativo que se desenvolve com o passar do tempo, mais frequentemente em pessoas com mais de 50 anos de idade. Ela pode ser hereditária, embora ter histórico familiar não signifique que a pessoa necessariamente desenvolverá a doença.

Vários fatores de risco podem aumentar a probabilidade de DMRI, incluindo tabagismo, má nutrição, hipertensão arterial e doença cardiovascular.

A DMRI pode ser prevenida?

As melhores maneiras de reduzir o risco de DMRI incluem evitar o tabagismo, controlar a pressão arterial, manter-se fisicamente ativo e ter uma alimentação saudável, especialmente rica em ácidos graxos ômega-3, encontrados em peixes e vegetais verde-escuros.

Não existe uma diretriz universal de triagem para DMRI, mas pessoas com histórico familiar devem fazer um exame de dilatação da pupila a partir dos 50 anos de idade. Além disso, qualquer pessoa diagnosticada com DMRI deve consultar um oftalmologista imediatamente se notar qualquer alteração na visão. Quanto mais cedo uma transição para DMRI úmida for detectada e tratada, maiores as chances de preservar a visão.

Como a DMRI é tratada?

Para pessoas com DMRI intermediária ou avançada em pelo menos um olho, certos suplementos alimentares (baseados na fórmula AREDS2) são recomendados para ajudar a retardar a progressão da doença.

Na forma úmida da DMRI, os medicamentos podem ser injetados diretamente no olho (injeções intravítreas) para impedir o extravazamento de vasos sanguíneos anormais. Esses tratamentos reduzem significativamente o risco de perda de visão e podem até mesmo melhorar a visão de leitura em cerca de um terço dos pacientes.

Para pessoas com perda grave da visão por DMRI, os médicos também podem:

Administrar injeções adicionais no fundo do olho

Usar tratamentos a laser ou à base de luz para selar vasos sanguíneos anormais

Recomendar ferramentas de baixa visão, como lentes de aumento, óculos especiais para leitura ou dispositivos eletrônicos

Em casos selecionados, implantar um telescópio em miniatura dentro do olho para melhorar a visão central

As pessoas com DMRI ainda podem dirigir?

É muito comum que pessoas com DMRI se preocupem em perder a capacidade de dirigir, e isso é compreensível. Dirigir é fundamental para a independência de muitos adultos. A boa notícia é que a maioria das pessoas com DMRI seca mantém visão suficiente para continuar dirigindo com segurança e para ler, especialmente nas fases iniciais. No entanto, a DMRI é um quadro clínico progressivo, portanto, é importante monitorar regularmente qualquer alteração na visão.

Para os cuidadores, uma orientação útil é a seguinte: se você se sentir inseguro como passageiro enquanto um membro da família com DMRI estiver dirigindo, incentive-o a consultar um oftalmologista.

Além de dirigir, a DMRI pode afetar muitas atividades diárias, mas existem excelentes ferramentas e recursos para baixa visão disponíveis para auxiliar tanto a visão de perto quanto a de longe. O primeiro passo é se consultar com um oftalmologista, que pode recomendar os auxílios certos ou cuidados especializados com base na visão atual da pessoa.

Este é um campo que avança rapidamente. Novos tratamentos e tecnologias estão surgindo o tempo todo. Mesmo com a perda de visão, há motivos reais para manter a esperança.

Saiba mais sobre a DMRI, na página dos Manuais ou na página Fatos rápidos sobre o tema.