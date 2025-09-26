O que os pacientes precisam saber sobre a DPOC

Muito se fala sobre os perigos do tabagismo, e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um dos quadros clínicos envolvidos. De fato, fumar é a principal causa de DPOC.

A DPOC é uma causa comum de morte, sendo responsável por cerca de 140.000 mortes nos Estados Unidos a cada ano. As pessoas com DPOC demoram mais tempo para expirar todo o ar dos pulmões, muitas vezes devido ao estreitamento e danos nas vias aéreas. Isso faz com que o ar fique preso nos pulmões. Com o passar do tempo, a doença causa tosse crônica, falta de ar, limitações nas atividades físicas e um aumento do risco de contrair infecções respiratórias.

A DPOC é uma das principais causas de morte, mas as pessoas podem adotar medidas para controlar o quadro clínico. Existem tratamentos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudá-las a viver mais tempo com DPOC. Seguem quatro aspectos que cuidadores e as pessoas em geral devem saber sobre a DPOC.

1. A DPOC engloba outros quadros clínicos respiratórios

DPOC é um termo abrangente que inclui bronquite obstrutiva crônica e enfisema.

Bronquite crônica é definida como tosse que produz expectoração por pelo menos três meses durante dois anos consecutivos. Quando a bronquite crônica envolve obstrução do fluxo aéreo, ela se qualifica como bronquite obstrutiva crônica. Enfisema é definido como a destruição generalizada e irreversível das paredes alveolares (as células que sustentam os sacos de ar, ou alvéolos, que compõem os pulmões) e alargamento de muitos dos alvéolos. Os médicos realizam frequentemente testes de função pulmonar para ajudar a confirmar o diagnóstico.

Uma mesma pessoa pode ter ao mesmo tempo bronquite crônica e enfisema. O fator mais importante de como a pessoa se sente e atua é a gravidade da obstrução do fluxo de ar.

Embora frequentemente ligada a fatores ambientais como o tabagismo, a DPOC também pode ser hereditária. Pessoas que desenvolvem DPOC quando jovens, especialmente quando há um histórico familiar da doença, podem realizar uma medição para determinar se há deficiência de alfa 1-antitripsina no sangue. Se o nível for baixo, outros testes genéticos, às vezes usando um esfregaço bucal (bochecha) ou uma picada no dedo (sangue seco), podem ser feitos para confirmar a presença da doença. Também se suspeita desse distúrbio genético quando a DPOC se desenvolve em pessoas que nunca fumaram.

2. DPOC é diferente da asma

A asma é outra doença respiratória muito comum que pode causar sintomas semelhantes à DPOC. Além da tosse produtiva, pessoas com asma e bronquite crônica podem sentir falta de ar, apresentar sibilos e uma obstrução parcialmente reversível do fluxo de ar. Algumas pessoas também podem ter DPOC e asma ao mesmo tempo. Isso é chamado de síndrome de sobreposição asma-DPOC. Pessoas com ambos os distúrbios são tratadas primeiramente para asma.

Uma diferença importante entre DPOC e asma é que a obstrução do fluxo de ar na asma é completamente reversível na maioria das pessoas, seja espontaneamente ou com tratamento. Na DPOC, embora a obstrução do fluxo de ar causada pelo enfisema normalmente não seja reversível, o espasmo da musculatura lisa brônquica, a inflamação e o aumento das secreções são todos potencialmente reversíveis. Medicamentos inalatórios estão disponíveis em várias formas, incluindo inaladores dosimetrados de bolso, inaladores de pó seco e nebulizadores, e podem ajudar a relaxar os músculos das vias aéreas e aliviar os sintomas da DPOC.

Tanto a DPOC como a asma podem se manifestar como crises, também conhecidas como exacerbações. As crises de asma podem ser desencadeadas por alergias, infecções e até mesmo exercícios. Por outro lado, com a DPOC, essas exacerbações são normalmente desencadeadas por uma infecção viral ou exposição a níveis elevados de poluição atmosférica. As crises de DPOC se caracterizam pela piora da falta de ar e pela produção excessiva de catarro amarelo ou verde. Elas devem ser tratadas o mais cedo possível.

3. O tratamento precoce pode ajudar

Um dos maiores mitos sobre a DPOC é que não há nada que possa ser feito para combatê-la. A realidade é que existem tratamentos eficazes que podem melhorar a capacidade de exercício, reduzir os sintomas, melhorar a função pulmonar geral e prolongar a sobrevida. Geralmente, a DPOC leva anos para progredir, e quanto mais cedo as pessoas puderem adotar medidas proativas para tratá-la, melhor.

Manter um estilo de vida geralmente saudável é um passo importante. Isso inclui manter um peso corporal normal, exercícios regulares e uma dieta saudável. Além de produtos como medicamentos inaláveis, todas as pessoas com DPOC devem receber uma vacinação contra gripe todos os anos. A vacinação pneumocócica, a vacinação contra COVID-19 e contra o vírus sincicial respiratório (VSR) também ajudam.

4. Nunca é tarde demais para parar de fumar

A principal medida que as pessoas podem adotar para melhorar a saúde com relação à DPOC é parar de fumar. Parar de fumar quando a obstrução do fluxo de ar é leve ou moderada, muitas vezes diminui a tosse, reduz a quantidade de catarro e retarda o desenvolvimento de falta de ar. Parar de fumar a qualquer momento durante o processo da doença proporciona algum benefício.

Quando se busca parar de fumar, é melhor tentar várias estratégias ao mesmo tempo, entre elas:

Comprometer-se a uma data específica para parar de fumar.

Adotar técnicas de modificação comportamental (dificultar a obtenção de cigarros ou obter recompensas por se abster por períodos cada vez mais longos).

Aconselhamento em grupo e sessões de apoio.

Reposição de nicotina (mascar chiclete de nicotina, usar um adesivo cutâneo de nicotina ou um inalador de nicotina, pastilha de nicotina ou spray nasal de nicotina).

Medicamentos concebidos para diminuir o desejo de fumar.

Há muitos recursos para que pessoas com DPOC encontrem uma comunidade e aprendam sobre a doença. A COPD Foundation fornece informações sobre o diagnóstico e tratamento da DPOC e ferramentas de apoio às pessoas com DPOC e seus cuidadores. O Better Breathers Club da American Lung Association conecta as pessoas que vivem com doença pulmonar a recursos de orientação, apoio e entre si.