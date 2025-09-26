O que os pacientes precisam saber sobre a DPOC
Muito se fala sobre os perigos do tabagismo, e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um dos quadros clínicos envolvidos. De fato, fumar é a principal causa de DPOC.
A DPOC é uma causa comum de morte, sendo responsável por cerca de 140.000 mortes nos Estados Unidos a cada ano. As pessoas com DPOC demoram mais tempo para expirar todo o ar dos pulmões, muitas vezes devido ao estreitamento e danos nas vias aéreas. Isso faz com que o ar fique preso nos pulmões. Com o passar do tempo, a doença causa tosse crônica, falta de ar, limitações nas atividades físicas e um aumento do risco de contrair infecções respiratórias.
A DPOC é uma das principais causas de morte, mas as pessoas podem adotar medidas para controlar o quadro clínico. Existem tratamentos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudá-las a viver mais tempo com DPOC. Seguem quatro aspectos que cuidadores e as pessoas em geral devem saber sobre a DPOC.
1. A DPOC engloba outros quadros clínicos respiratórios
DPOC é um termo abrangente que inclui bronquite obstrutiva crônica e enfisema.
Bronquite crônica é definida como tosse que produz expectoração por pelo menos três meses durante dois anos consecutivos. Quando a bronquite crônica envolve obstrução do fluxo aéreo, ela se qualifica como bronquite obstrutiva crônica. Enfisema é definido como a destruição generalizada e irreversível das paredes alveolares (as células que sustentam os sacos de ar, ou alvéolos, que compõem os pulmões) e alargamento de muitos dos alvéolos. Os médicos realizam frequentemente testes de função pulmonar para ajudar a confirmar o diagnóstico.
Uma mesma pessoa pode ter ao mesmo tempo bronquite crônica e enfisema. O fator mais importante de como a pessoa se sente e atua é a gravidade da obstrução do fluxo de ar.
Embora frequentemente ligada a fatores ambientais como o tabagismo, a DPOC também pode ser hereditária. Pessoas que desenvolvem DPOC quando jovens, especialmente quando há um histórico familiar da doença, podem realizar uma medição para determinar se há deficiência de alfa 1-antitripsina no sangue. Se o nível for baixo, outros testes genéticos, às vezes usando um esfregaço bucal (bochecha) ou uma picada no dedo (sangue seco), podem ser feitos para confirmar a presença da doença. Também se suspeita desse distúrbio genético quando a DPOC se desenvolve em pessoas que nunca fumaram.
2. DPOC é diferente da asma
A asma é outra doença respiratória muito comum que pode causar sintomas semelhantes à DPOC. Além da tosse produtiva, pessoas com asma e bronquite crônica podem sentir falta de ar, apresentar sibilos e uma obstrução parcialmente reversível do fluxo de ar. Algumas pessoas também podem ter DPOC e asma ao mesmo tempo. Isso é chamado de síndrome de sobreposição asma-DPOC. Pessoas com ambos os distúrbios são tratadas primeiramente para asma.
Uma diferença importante entre DPOC e asma é que a obstrução do fluxo de ar na asma é completamente reversível na maioria das pessoas, seja espontaneamente ou com tratamento. Na DPOC, embora a obstrução do fluxo de ar causada pelo enfisema normalmente não seja reversível, o espasmo da musculatura lisa brônquica, a inflamação e o aumento das secreções são todos potencialmente reversíveis. Medicamentos inalatórios estão disponíveis em várias formas, incluindo inaladores dosimetrados de bolso, inaladores de pó seco e nebulizadores, e podem ajudar a relaxar os músculos das vias aéreas e aliviar os sintomas da DPOC.
Tanto a DPOC como a asma podem se manifestar como crises, também conhecidas como exacerbações. As crises de asma podem ser desencadeadas por alergias, infecções e até mesmo exercícios. Por outro lado, com a DPOC, essas exacerbações são normalmente desencadeadas por uma infecção viral ou exposição a níveis elevados de poluição atmosférica. As crises de DPOC se caracterizam pela piora da falta de ar e pela produção excessiva de catarro amarelo ou verde. Elas devem ser tratadas o mais cedo possível.
3. O tratamento precoce pode ajudar
Um dos maiores mitos sobre a DPOC é que não há nada que possa ser feito para combatê-la. A realidade é que existem tratamentos eficazes que podem melhorar a capacidade de exercício, reduzir os sintomas, melhorar a função pulmonar geral e prolongar a sobrevida. Geralmente, a DPOC leva anos para progredir, e quanto mais cedo as pessoas puderem adotar medidas proativas para tratá-la, melhor.
Manter um estilo de vida geralmente saudável é um passo importante. Isso inclui manter um peso corporal normal, exercícios regulares e uma dieta saudável. Além de produtos como medicamentos inaláveis, todas as pessoas com DPOC devem receber uma vacinação contra gripe todos os anos. A vacinação pneumocócica, a vacinação contra COVID-19 e contra o vírus sincicial respiratório (VSR) também ajudam.
4. Nunca é tarde demais para parar de fumar
A principal medida que as pessoas podem adotar para melhorar a saúde com relação à DPOC é parar de fumar. Parar de fumar quando a obstrução do fluxo de ar é leve ou moderada, muitas vezes diminui a tosse, reduz a quantidade de catarro e retarda o desenvolvimento de falta de ar. Parar de fumar a qualquer momento durante o processo da doença proporciona algum benefício.
Quando se busca parar de fumar, é melhor tentar várias estratégias ao mesmo tempo, entre elas:
- Comprometer-se a uma data específica para parar de fumar.
- Adotar técnicas de modificação comportamental (dificultar a obtenção de cigarros ou obter recompensas por se abster por períodos cada vez mais longos).
- Aconselhamento em grupo e sessões de apoio.
- Reposição de nicotina (mascar chiclete de nicotina, usar um adesivo cutâneo de nicotina ou um inalador de nicotina, pastilha de nicotina ou spray nasal de nicotina).
- Medicamentos concebidos para diminuir o desejo de fumar.
Há muitos recursos para que pessoas com DPOC encontrem uma comunidade e aprendam sobre a doença. A COPD Foundation fornece informações sobre o diagnóstico e tratamento da DPOC e ferramentas de apoio às pessoas com DPOC e seus cuidadores. O Better Breathers Club da American Lung Association conecta as pessoas que vivem com doença pulmonar a recursos de orientação, apoio e entre si.Saiba mais sobre a DPOC, na página dos Manuais ou na página Fatos rápidos sobre o tema.