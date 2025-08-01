Proteção da saúde e da segurança antes e depois de enchentes

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as enchentes são o desastre natural mais frequente. Elas podem ser uma ameaça em qualquer lugar onde chove. As enchentes matam mais pessoas a cada ano do que tornados, furacões ou raios.

Quando ocorre uma enchente ou outro desastre natural, cada segundo conta. Preparar-se com antecedência e saber as ações corretas a serem tomadas pode fazer uma grande diferença. O site ready.gov oferece estas dicas de preparação para qualquer pessoa em risco de enchente:

Encontre um abrigo seguro imediatamente.

Não caminhe, nade ou dirija por águas de enchentes . Afaste-se, não se afogue!

Lembre-se: apenas 15 centímetros de água corrente podem derrubar uma pessoa, e 30 centímetros de água corrente podem levar seu veículo embora.

Fique longe de pontes sobre correnteza forte.

Ouça a EAS, a NOAA Weather Radio ou os sistemas de alerta locais para obter informações de emergência atualizadas e instruções sobre enchentes.

Dependendo do tipo de inundação: Evacue o local, se orientado a fazê-lo. Mova-se para um terreno mais alto ou para um andar mais alto. Fique onde estiver.



É preciso estar ciente da grande variedade de riscos à segurança e à saúde quando ocorre uma enchente — e depois que as águas baixam. De acordo com a FEMA, as águas de enchente podem conter perigos, incluindo objetos pontiagudos, fios elétricos, esgoto, bactérias, produtos químicos, insetos doentes e animais selvagens ou errantes.

Veja aqui mais detalhes sobre alguns riscos e práticas recomendadas para proteger você e as pessoas ao seu redor.

Afogamento

O afogamento ocorre quando a submersão em líquido causa asfixia ou interfere na respiração. O afogamento pode ser não fatal (anteriormente descrito como quase-afogamento) ou fatal. Cerca de 4 vezes mais pessoas são hospitalizadas por afogamento não fatal do que morrem em consequência de afogamento.

Quando as pessoas ficam submersas debaixo d’água, pode acontecer de 1 a 2 coisas:

A água entra nos pulmões.

As cordas vocais podem sofrer um espasmo grave, impedindo temporariamente que a água alcance os pulmões, mas também impossibilita a respiração.

Em qualquer um dos casos, os pulmões não conseguem transferir oxigênio para o sangue. A diminuição da concentração de oxigênio no sangue pode dar origem a lesão cerebral e morte.

Em caso de enchente, é fundamental nunca andar, nadar ou dirigir pelas águas. É difícil medir a profundidade da água, e apenas 15 centímetros de água corrente podem derrubar um adulto. Trinta centímetros de água corrente podem arrastar um veículo.

Ferimentos leves e primeiros socorros

As enchentes e os danos provocados por elas podem causar uma série de ferimentos, incluindo ferimentos e lesões leves nos tecidos moles. Em muitos casos, os primeiros socorros fornecidos corretamente e no momento certo podem salvar vidas, evitar que uma lesão ou doença piore ou ajudar a acelerar a recuperação.

No caso de feridas, o primeiro passo para o tratamento de um corte consiste em estancar o sangramento. Um sangramento visível quase sempre pode ser contido colocando uma gaze ou um pano limpo sobre a área lesionada e pressionando firmemente com um dedo ou com a mão por pelo menos 5 minutos. Sempre que possível, a parte que sangra deve ser elevada a uma altura acima do nível do coração.

Todas as feridas, tratadas em casa ou por profissionais de saúde, devem ser observadas quanto a sintomas de infecção (piora da vermelhidão, sensibilidade, calor ou formação de pus) durante os primeiros dias após o tratamento. Se surgirem quaisquer sintomas de infecção (como febre, pus dentro ou saindo da ferida ou aumento da vermelhidão ao redor da ferida), procure assistência médica o mais rápido possível (dentro de algumas horas).

Em alguns casos, é necessária assistência médica além dos primeiros socorros.

Lesões provocadas pela eletricidade

Água e eletricidade não combinam. Enchentes geralmente significam que há água em lugares onde não deveria haver, criando riscos elétricos que podem ser fatais. A FEMA alerta para o risco de choque elétrico. Não toque em equipamentos elétricos se eles estiverem molhados ou se você estiver dentro da água. Se for seguro, desligue a eletricidade para evitar choques elétricos.

Uma lesão provocada por corrente elétrica ocorre quando uma corrente atravessa o corpo e afeta o funcionamento de um órgão interno e às vezes queima o tecido. Frequentemente, o sintoma principal de uma lesão provocada por eletricidade é uma queimadura na pele, apesar de nem todas as lesões provocadas por eletricidade causarem danos externos visíveis.

O tratamento de lesões elétricas envolve várias etapas. Primeiro, a pessoa deve ser separada da fonte da corrente elétrica. A maneira mais segura de fazer isso é desligar a corrente – por exemplo, desligando um disjuntor ou interruptor ou desconectando o dispositivo da tomada. Ninguém deve tocar na pessoa até que a corrente seja desligada.

Assim que se possa tocar na pessoa sem perigo, quem a socorrer deve confirmar que respira e que tem pulso. Se a pessoa não estiver respirando e não tiver pulso, deve-se iniciar a reanimação cardiopulmonar (RCP) imediatamente. A assistência médica de emergência deve ser chamada para qualquer pessoa que tenha mais do que uma lesão leve. Uma vez que a extensão de uma queimadura elétrica pode ser enganosa, deve-se procurar assistência médica, se existir qualquer dúvida relativamente à gravidade.

Bactérias e bolor

Os riscos à saúde causados por enchentes podem persistir por um período prolongado. Águas de enchentes que não são limpas de forma rápida e eficaz podem causar riscos à saúde após a enchente.

A FEMA recomenda o uso de luvas de alta resistência, roupas de proteção e botas durante a limpeza, além de máscaras ou coberturas faciais adequadas. Isso é importante para proteger as pessoas de poeira e detritos que podem estar no ar, bem como de mofo e bactérias. Pessoas com asma e outras doenças pulmonares e/ou imunossupressão não devem entrar em prédios com vazamentos de água ou mofo que possam ser vistos ou cheirados, e crianças não devem participar de trabalhos de limpeza de desastres, diz a agência.

As bactérias, incluindo o tétano, também podem estar presentes em águas de enchentes. Bactérias nocivas podem entrar no corpo de maneiras diferentes. Você pode:

Comer ou beber algo com bactérias

Respirar ar que transporta bactérias

Tocar em algo contaminado com bactérias e depois tocar na boca, nariz ou olhos

Sofrer um corte, arranhão ou queimadura que permita a entrada de bactérias na pele