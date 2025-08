Nossos corpos têm diferentes tipos de células sanguíneas. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio As plaquetas ajudam o sangue a coagular para diminuir o sangramento. Os glóbulos brancos combatem infecções. Os plasmócitos são um tipo especial de glóbulo branco que produz proteínas chamadas anticorpos, que encontram e atacam células estranhas que causam infecções.

O mieloma múltiplo é um câncer de plasmócitos em que plasmócitos anormais se multiplicam sem controle na medula óssea e, ocasionalmente, em outras partes do corpo. É o segundo câncer mais comum relacionado ao sangue. A idade média para pessoas com mieloma múltiplo é de aproximadamente 70 anos. Ele costuma surgir com uma variedade de sintomas e complicações, mas existem opções de tratamento que podem ajudar a retardar o crescimento do câncer e aliviar os sintomas.

Indivíduos e familiares que recebem um diagnóstico de mieloma múltiplo enfrentam incerteza e estresse. Aqui estão as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre mieloma múltiplo.

Quais são os sintomas de mieloma múltiplo?

Normalmente, apenas uma em cada 200 células na medula óssea é um plasmócito. Para pessoas com mieloma múltiplo, a maioria da medula óssea está cheia de plasmócitos cancerosos. Como a medula óssea está cheia de plasmócitos cancerosos, podem surgir vários problemas. Primeiro, essas células podem invadir ossos próximos, muitas vezes nas costas, o que pode causar dor, bem como fraturas à medida que os ossos se deterioram.

Ao mesmo tempo, o grande número de plasmócitos cancerosos pode produzir substâncias que reduzem a produção de certos tipos de células sanguíneas. Uma quantidade muito pequena de glóbulos vermelhos pode causar anemia, levando à fadiga, fraqueza, palidez e, possivelmente, problemas cardíacos. Uma quantidade muito pequena de glóbulos brancos pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando as pessoas suscetíveis tanto a infecções menores quanto a mais graves.

Muitas vezes, as pessoas também terão problemas relacionados aos seus rins, porque as proteínas e os anticorpos podem se decompor e causar problemas. Problemas renais podem causar náusea, bem como problemas com a micção.

Como alguém sabe se tem mieloma múltiplo?

Em alguns casos, o mieloma múltiplo pode ser diagnosticado antes que as pessoas apresentem quaisquer sintomas quando exames laboratoriais, geralmente feitos por outro motivo, mostram níveis elevados de proteína, proteína na urina ou perda de densidade óssea.

Algumas pessoas consultam um médico para dor nas costas ou dor óssea em outra parte do corpo. No entanto, em outras ocasiões, as complicações levarão os médicos a procurar a causa, muitas vezes por meio de exames laboratoriais. Se uma pessoa estiver se sentindo cansada, o médico pode identificar que ela está anêmica, e o mieloma múltiplo é a causa da anemia.

Como o mieloma múltiplo é tratado?

Se uma pessoa não tiver nenhuma dor ou outros sintomas, o tratamento nem sempre é necessário. Para pessoas que precisam de tratamento, ele normalmente consiste em agentes e outros medicamentos para impedir o crescimento do câncer, medicamentos para fortalecer os ossos e, às vezes, radioterapia para tratar a dor óssea. Cada vez mais, os médicos estão priorizando tratamentos mais específicos e personalizados para as necessidades individuais da pessoa.

Muitos desses tratamentos não distinguem entre células cancerosas e células produtoras de anticorpos normais, o que pode suprimir ainda mais o sistema imunológico da pessoa e torná-la mais suscetível a infecções. Além disso, as pessoas podem precisar de tratamento para complicações como anemia, níveis elevados de cálcio no sangue e problemas renais.

Não há cura, mas com cuidados adequados e cuidados médicos consistentes, muitas pessoas com mieloma múltiplo podem viver mais de 10 anos após o diagnóstico.

Para qualquer pessoa que convive com mieloma múltiplo, é importante monitorar os sintomas e manter contato próximo com seu médico sobre alterações na sua saúde e sintomas, bem como o potencial de utilizar tratamentos emergentes para ajudar a manter o quadro clínico sob controle.