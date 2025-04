Qual é a diferença entre um ataque cardíaco e uma parada cardíaca?

Imagine que você vai jantar com alguns amigos. De repente, em outra mesa, uma pessoa segura o peito com força e cai da cadeira, batendo no chão. Algumas pessoas correm para ajudar enquanto outra pede uma ambulância. Quando as pessoas recontarem a história, muitas dirão que a pessoa sofreu um ataque cardíaco. Algumas poderão dizer que ela sofreu uma parada cardíaca.

Os termos “ataque cardíaco” e “parada cardíaca” são frequentemente usados de forma intercambiável. Na realidade, eles são diferentes, normalmente com causas diferentes e exigindo respostas diferentes no momento para obter a ajuda de que a pessoa precisa. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a diferença entre um ataque cardíaco e uma parada cardíaca, juntamente com como reconhecer cada um e o que fazer se você ou alguém próximo sofrer um ataque cardíaco ou uma parada cardíaca.

Ataques cardíacos e paradas cardíacas são diferentes

Um ataque cardíaco ocorre quando há o bloqueio de uma artéria (vaso sanguíneo) que fornece sangue ao tecido cardíaco. Isso causa falta de suprimento de oxigênio, morte de células cardíacas e sintomas como dor no peito, mas o coração geralmente continua batendo. Por outro lado, parada cardíaca significa que o coração parou de bater. Em alguns casos, um ataque cardíaco causa uma parada cardíaca, mas também há muitas outras causas de parada cardíaca.

Parada cardíaca descreve um quadro clínico de quando o coração deixa de bombear sangue e oxigênio para o cérebro e para outros órgãos e tecidos. Ela pode ser causada por qualquer coisa que faça o coração parar de bater, incluindo alguns ataques cardíacos graves.

Um ataque cardíaco pode causar uma parada cardíaca, mas nem todas as paradas cardíacas são causadas por ataques cardíacos.

A maioria dos ataques cardíacos não está associada a uma parada cardíaca

Embora ataques cardíacos possam causar uma parada cardíaca, a maioria não causa. O bloqueio que causa um ataque cardíaco pode ser súbito, mas o estreitamento das artérias do coração que levam ao bloqueio normalmente ocorre durante um período mais longo. Pressão arterial elevada, diabetes, estilo de vida sedentário e opções de dieta aumentam o risco de estreitamento dos vasos sanguíneos (chamado aterosclerose). À medida que o estreitamento se forma mais severo, esse fluxo sanguíneo reduzido causa dor no peito quando essas pessoas fazem algum esforço. Uma pessoa pode ser capaz de realizar suas atividades diárias sem nenhuma dor ou desconforto, mas quando faz esforço, ela pode sentir dor no peito causada por esse fluxo sanguíneo restrito. Normalmente, quando o esforço é interrompido, a dor para. Isso é o que chamamos de angina. É um sinal de bloqueios, mas normalmente não envolve danos ativos ao músculo cardíaco. Esses sintomas são frequentemente progressivos. Com o tempo, será necessário cada vez menos esforço físico para sentir a mesma dor e os mesmos sintomas. É importante que os pacientes falem sobre esses sintomas com seu clínico geral, que pode recomendar uma prova de esforço ou encaminhá-los a um cardiologista.

Se a dor não desaparecer, pode ser um sinal de ataque cardíaco e deve‑se chamar uma ambulância imediatamente.

Ataques cardíacos também podem ter outros sintomas além da dor no peito. Alguns pacientes descrevem sintomas como pressão; outros dizem dor, latejamento ou pontada. Ela é mais comumente sentida no lado esquerdo do peito, mas também pode parecer que a dor está subindo pelo pescoço ou descendo pelo braço. Às vezes, as pessoas descrevem formigamento ou dor no braço e, outras vezes, dor na garganta ou mandíbula. Às vezes, elas também podem sentir dificuldade para respirar. Outros sinais e sintomas podem incluir náuseas e sudorese. As mulheres frequentemente não apresentam esses sintomas clássicos e podem apresentar apenas uma mudança na energia ou desconforto geral.

Qualquer pessoa que apresente esses sintomas que não desaparecem com o repouso deve pedir uma ambulância e ir para o pronto-socorro para ser avaliada, pois pode estar tendo um ataque cardíaco.

Uma parada cardíaca pode ter causas não relacionadas ao coração

Uma parada cardíaca ocorre quando o coração não está batendo o suficiente para bombear sangue para o cérebro e outros tecidos. Uma causa comum, especialmente em adultos, é um ritmo cardíaco anormal. Outra causa possível é parar de respirar, como quando uma pessoa se engasga ou se afoga. Uma parada cardíaca também pode ocorrer se uma pessoa não conseguir respirar bem o suficiente devido a uma infecção pulmonar grave ou a uma crise de asma grave não tratada. Um coágulo sanguíneo muito grande no pulmão também pode causar uma parada cardíaca. É frequentemente difícil determinar a causa da parada cardíaca quando ela ocorre. A coisa mais importante que um espectador pode fazer se vir uma pessoa que acredita estar em parada cardíaca é ligar para os serviços de emergência e iniciar a RCP.

Ambos os quadros são emergências médicas sérias

Uma coisa que episódios de ataques cardíacos e de parada cardíaca têm em comum: ambos são eventos que representam risco à vida e exigem atendimento médico imediato.

Um ataque cardíaco é muito parecido com um acidente vascular cerebral. Quanto mais rápido os profissionais médicos puderem desobstruir o bloqueio, menos danos permanentes serão causados ao músculo cardíaco. Indivíduos que sofrem um ataque cardíaco devem sempre ligar para os serviços de emergência e pedir uma ambulância para levá-los ao hospital em vez de eles mesmos dirigirem até o hospital. Isso garante que eles tenham a atenção médica de que precisam durante a ida ao hospital e, em alguns casos, podem ser levados a um hospital diferente para obter um melhor atendimento, mesmo que esteja mais longe.

No caso de uma parada cardíaca, é essencial garantir que a ajuda médica esteja a caminho o mais rapidamente possível. A RCP deve ser iniciada imediatamente por um socorrista enquanto outro entra em contato com os serviços de emergência e pega um desfibrilador externo automatizado (DEA), se disponível. A RCP não deve ser adiada esperando pelo DEA, e o DEA pode ser usado assim que estiver disponível. Alguns atendentes de serviços de emergência fornecem instruções por telefone para ajudar no atendimento direto, incluindo instruções sobre como realizar a RCP apenas com compressão. Foi comprovado que o uso do DEA salva vidas se a parada cardíaca tiver sido causada por um certo tipo de ritmo cardíaco irregular.

Para obter mais informações sobre as diferenças entre um ataque cardíaco e uma parada cardíaca, visite a página dos Manuais sobre parada cardíaca e a página dos Manuais sobre doença arterial coronariana ou os Fatos rápidos sobre ataques cardíacos.