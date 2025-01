Durante a gravidez, o útero da mulher abriga e protege o feto em desenvolvimento durante aproximadamente nove meses. É possível monitorar o desenvolvimento do feto durante a gravidez por meio de ultrassonografias de rotina.

Uma sonda é colocada sobre a pele e gentilmente movida enquanto ela emite ondas sonoras não prejudiciais para dentro do organismo. Ocorre um reflexo ou eco das ondas sonoras sobre as estruturas dentro do abdômen como, por exemplo, o feto. Os sinais das ondas sonoras são interpretados por um computador e mostrados em um monitor. Através dessas imagens, o médico pode examinar o feto e avaliar como seu desenvolvimento está progredindo.