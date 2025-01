A função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao sangue e remover o dióxido de carbono. As paredes microscopicamente finas dos alvéolos possibilitam que o oxigênio inspirado se mova de forma rápida e fácil dos pulmões para os glóbulos vermelhos nos capilares circundantes. Ao mesmo tempo, o dióxido de carbono passa do sangue nos vasos capilares para o interior dos alvéolos.