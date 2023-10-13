A tireoide é uma das diversas glândulas no sistema endócrino. É uma glândula em forma de borboleta localizada na parte frontal do pescoço. As glândulas do sistema endócrino controlam muitas funções do corpo através de substâncias químicas chamadas hormônios. Esses hormônios são liberados na corrente sanguínea onde circulam e regulam a função de órgãos específicos e sistemas de órgãos. Os hormônios produzidos pela tireoide regulam a maneira pela qual as células do corpo utilizam energia e quão "rápido" o metabolismo do corpo trabalha. Essa glândula também afeta a taxa de crescimento do cabelo e dos ossos, o peso, a temperatura e o nível de energia do corpo, assim como a função cardíaca e do sistema digestivo. A doença tireoidiana é muito comum em distúrbios endócrinos, especialmente em mulheres. O hipotireoidismo, ou tireoide hipoativa, é uma doença em que a tireoide produz menos hormônios do que o necessário para a função normal do corpo. Os sintomas incluem unhas e cabelos finos e quebradiços, ganho de peso, fadiga, diminuição da frequência cardíaca, constipação e sensação de frio. O hipertireoidismo, ou tirotoxicose, é uma doença em que a tireoide produz hormônios em excesso. Os sintomas incluem perda de cabelo, perda de peso, aumento da frequência cardíaca, nervosismo, movimentos intestinais frequentes, transpiração e irregularidades menstruais em mulheres. Um médico pode diagnosticar uma doença da tireoide avaliando os sintomas do paciente, palpando o pescoço para verificar alterações na tireoide e realizando exames de sangue para determinar os níveis de hormônios tireoidianos circulantes no corpo.