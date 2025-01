O sistema esquelético fornece a estrutura para o corpo e protege os órgãos internos. A articulação do quadril suporta a maior parte do peso da parte superior do corpo.

À medida que a pessoa envelhece, os ossos se tornam mais finos e mais frágeis, aumentando o risco de lesão.

As articulações do quadril estão localizadas na pelve; elas conectam o tronco com as pernas e sustentam o peso da parte superior do corpo. Os ossos da pelve, o púbis, o ísquio e o ílio, formam uma articulação tipo bola e encaixe em conjunto com a cabeça do fêmur (o osso longo da coxa). Lesões e o desgaste do envelhecimento podem danificar esta articulação, aumentando o risco de uma fratura femoral ou fratura do quadril.

Uma fratura do quadril é mais provável de ser reparada com cirurgia de substituição do quadril. Durante a cirurgia de substituição do quadril, retiram-se todas as cartilagens e ossos artríticos do soquete (acetábulo) do quadril. Um copo de plástico é colocado no soquete do quadril ampliado. Em seguida, o topo do fêmur é removido e uma bola de metal é inserida na parte superior do fêmur. Uma haste de metal também é inserida no fêmur para adicionar estabilidade para a prótese.