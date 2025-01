As áreas genitais de homens e mulheres maduros estão, muitas vezes, cobertas por tufos de pelos púbicos ásperos. Esses pelos podem ficar infestados com um inseto pequeno, chamado piolho púbico (ou chato), através de contato sexual ou pelo compartilhamento de vestuário ou roupa de cama com um indivíduo infestado.