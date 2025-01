Outros sintomas de concussão relacionada a esportes incluem confusão, incluindo ficar aturdido ou atordoado, não ter certeza da pontuação ou do time no qual está jogando ou responder a perguntas lentamente; perda de memória, como não saber em que time está jogando ou não lembrar o que aconteceu antes ou depois da lesão; visão dupla e sensibilidade à luz; ficar desajeitado; sentir dor de cabeça e tontura; e falta de equilíbrio.

Se a pessoa sofreu um trauma na cabeça enquanto praticava um esporte, um médico fará perguntas e um exame físico para verificar se todas as partes do cérebro estão funcionando corretamente. Se a pessoa não voltar ao normal em poucos minutos ou ficar inconsciente por um longo período, o médico geralmente a encaminhará para um hospital para uma TC da cabeça para verificar se o cérebro está sangrando ou com hematomas. É bom se consultar com um médico que tenha experiência com concussões relacionadas a esportes.