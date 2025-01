A rosácea é uma doença de pele que faz com que seu nariz e a área ao redor fique vermelha, inchada e coberta com pequenas espinhas e vasos sanguíneos dilatados. A rosácea é mais comum em pessoas de 30 a 50 anos de idade, especialmente pessoas de ascendência irlandesa e do norte da Europa.

A rosácea afeta apenas o rosto e o couro cabeludo. Ela geralmente se torna mais grave com o tempo. A princípio, a pele das bochechas e do nariz fica vermelha por mais tempo do que o normal e pode arder, mas é normal fora isso. Se a rosácea progredir, a pele pode ficar vermelha e inchada a maior parte do tempo, com pequenos vasos sanguíneos visíveis próximos à superfície. Você pode desenvolver pequenas espinhas. Na fase tardia da rosácea, a pele do seu rosto se espessa, fazendo com que tenha um aspecto vermelho e inchado.