Se a temperatura do seu corpo não esfriar rápido o suficiente, a insolação pode danificar órgãos, como o cérebro, coração e pulmões. Ela também pode levar à morte.

Uma insolação pode afetar qualquer pessoa. Aqueles com maior risco incluem pessoas idosas que estão fechadas em um quarto quente sem ar condicionado, mesmo que o quarto não pareça muito quente; alguém trancado em um carro quente, especialmente crianças que são pequenas demais para abrir a porta (os carros são conhecidos por aquecerem muito rapidamente no interior, especialmente ao sol); e atletas e pessoas que trabalham com calor elevado.