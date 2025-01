O coração e os pulmões funcionam em conjunto para manter o suprimento de oxigênio das células do corpo. Durante a circulação, o coração bombeia sangue sem oxigênio para os pulmões, e depois recebe sangue oxigenado dos pulmões para distribuição ao resto do corpo.

Muitas vezes, o coração pode ser danificado em decorrência de uma doença ou traumatismo cardíaco. Pode ser necessária uma cirurgia de coração aberto, em que o peito é aberto e o coração fica exposto, para reparar o dano. Durante alguns procedimentos de coração aberto, pode ser necessário parar o coração para reparo do músculo, das válvulas ou de outras estruturas do coração. Uma máquina coração-pulmão permite ao cirurgião parar cuidadosamente o coração mantendo, ao mesmo tempo, a circulação do sangue.