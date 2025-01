O manguito rotador fica no ombro. Ele compreende músculos e tendões que conectam o osso da parte superior do braço, ou úmero, com a escápula. Eles formam uma articulação de bola e soquete que trabalham juntos para criar a articulação mais flexível do corpo. A idade, postura incorreta, lesões e levantamento de peso excessivo pode aumentar o risco de lesão do manguito rotador. Uma lesão pode causar inflamação dos tendões e, se não for tratada, laceração. Normalmente, repouso e terapia com exercícios ajudam a curar um manguito rotador lesado. Contudo, por vezes uma cirurgia é necessária.