A articulação do joelho é composta de três ossos principais: o fêmur (ou osso da coxa), a tíbia (ou a canela) e a patela (ou rótula). Todas essas estruturas são cercadas por cartilagem e ligamentos que sustentam a articulação do joelho e o protegem de lesões. O menisco medial é uma estrutura cartilaginosa em forma de C, que é ligada à tíbia e age como um amortecedor de impacto para o joelho.