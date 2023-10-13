Implante ocular
Durante a visão normal, a luz passa através da córnea, que é a camada clara que cobre o olho e, então, passa pela pupila, que é na verdade, um orifício na parte colorida do olho ou da íris.
Logo, a luz passa pelo cristalino onde a imagem é focada na retina na parte posterior do olho. A imagem é então convertida em sinais elétricos que são enviados ao cérebro. As cataratas podem fazer com que o cristalino se torne enevoado ou opaco, evitando que a luz passe claramente pela retina.
Um procedimento cirúrgico pode restaurar a visão que foi comprometida pelas cataratas. Durante esse procedimento, uma sonda de ultrassom é utilizada para amolecer as lentes naturais, que são, então, aspiradas do olho. Em seguida, as lentes de plástico são inseridas na cápsula que previamente continha as lentes naturais.
As novas lentes são fixadas através de dois suportes plásticos flexíveis que se curvam para fora das lentes plásticas centrais. Lentes implantadas funcionam de forma similar às naturais, focando luz na parte posterior da retina e restaurando a visão para aqueles com catarata. Existem várias complicações potenciais associadas a este procedimento que devem ser discutidas com um médico antes da cirurgia.