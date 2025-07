O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue para todo o corpo. Após deixar o coração, o sangue deve primeiro passar através dos pulmões para receber oxigênio, antes de ir para as células do corpo. Para que o sangue se mova do coração e atravesse os pulmões, ele deve passar pela artéria pulmonar e, em seguida, por vasos pulmonares cada vez menores. O diâmetro, ou tônus, desses vasos sanguíneos é regulado por uma substância chamada endotelina, que circula na corrente sanguínea. Um quadro clínico denominado hipertensão pulmonar é marcado por um grande aumento na quantidade de endotelina circulante causando o estreitamento de pequenas artérias pulmonares. Quando as artérias dos pulmões tornam-se estreitadas, ocorre um aumento na resistência ao fluxo de sangue, obrigando o coração a trabalhar mais para bombear sangue para os pulmões. Ao mesmo tempo, os pulmões trabalham mais para levar mais oxigênio para o corpo. Esse quadro clínico faz com que a pressão arterial nas artérias pulmonares fique anormalmente alta. Como o coração tem de trabalhar mais para bombear sangue, o lado direito do coração pode crescer de modo anormal, podendo haver o desenvolvimento de insuficiência cardíaca.