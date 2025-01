O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue para o corpo usando uma rede de artérias. A força do sangue exerce pressão constante nas paredes internas dos vasos sanguíneos. Isso é conhecido como “pressão arterial”. A pressão arterial é medida para avaliar a força e a quantidade de sangue que está sendo bombeada do coração, bem como a flexibilidade e a condição dos vasos. Muitos fatores diferentes podem afetar a pressão arterial incluindo

A condição do coração, dos rins, do sistema nervoso e dos vasos sanguíneos

A pressão arterial é estreitamente regulada por substâncias químicas no corpo que alteram o diâmetro dos vasos sanguíneos, o que dependerá das necessidades do corpo: mais largo para que o fluxo sanguíneo aumente ou mais estreito para que o fluxo de sangue diminua. Por exemplo, a norepinefrina é um hormônio que causa o estreitamento dos vasos sanguíneos. A norepinefrina é liberada pela glândula adrenal e circula na corrente sanguínea onde se liga a proteínas, chamadas receptores alfa-adrenérgicos, na superfície dos músculos lisos dentro dos vasos sanguíneos. Uma vez ligadas, as células do músculo liso se estreitam diminuindo a largura do vaso sanguíneo. A estimulação desses receptores alfa pode resultar em elevação da pressão arterial.