A próstata é uma glândula pequena e arredondada do sistema reprodutor masculino que fica localizada em frente ao reto, na base da bexiga. Sua função principal é liberar líquido na uretra durante a ejaculação. Durante a ejaculação, o sêmen sai do testículo e volta a entrar no organismo através de um tubo chamado canal deferente. The canal deferente passa por trás da bexiga e entra na glândula prostática. Conforme percorre o sistema reprodutor masculino, o sêmen se combina com líquido seminal, outro componente do ejaculado, que se origina de três fontes: as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. O ejaculado então percorre toda a uretra e sai do organismo através do pênis. Normalmente, a glândula da próstata aumenta de volume conforme o homem amadurece. Esse aumento é chamado de hiperplasia prostática benigna, ou HPB, e geralmente não causa nenhum problema até uma idade mais avançada. Um sintoma comum da HPB é uma alteração notável na micção, que é causada pela obstrução da uretra e a perda da função da bexiga. Se não for tratada, a HPB pode dar origem a infecções do trato urinário, danos à bexiga ou aos rins, cálculos na bexiga ou incontinência. Um médico pode recomendar o tratamento adequado dependendo da gravidade dos sintomas.