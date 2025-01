Quando uma pessoa come, os alimentos entram pela faringe (garganta), atravessam o esfíncter esofágico superior e entram no esôfago. As ondas de contrações musculares, denominadas peristalses, empurram os alimentos para baixo ao longo do esôfago. Em seguida, o alimento atravessa o esfíncter esofágico inferior e entra no estômago.