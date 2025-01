O sistema esquelético é formado por 206 ossos e fornece apoio, permite o movimento e protege os órgãos internos do corpo. Às vezes, uma pressão excessiva é aplicada em um osso resultando no que é conhecido como fratura. Fraturas são muitas vezes classificadas como expostas ou fechadas.

Uma fratura por impacto é parecida com uma fratura por compressão, só que ocorre dentro do mesmo osso. Trata-se de uma fratura fechada que ocorre quando se aplica pressão em ambas as extremidades do osso, fazendo com que se parta em dois fragmentos que ficam encavalados. Este tipo de fratura é comum em quedas e acidentes de carro.