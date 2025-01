A EMG testa a atividade muscular. Ela envolve a inserção de uma agulha pela pele e no músculo. A agulha registra a atividade elétrica no músculo conforme o paciente relaxa e contrai o músculo. Quando um músculo normal está em repouso, não há atividade elétrica. Quando o músculo contrai, a atividade elétrica é registrada.

Os estudos de condução nervosa são geralmente realizados juntamente com a EMG e registram como os nervos estão funcionando. Durante este procedimento, eletrodos são fixados na superfície da pele ao longo do trajeto do nervo. Os sinais elétricos são então enviados ao longo do trajeto. Os sensores registram a atividade elétrica e medem a velocidade com que o impulso percorre o trajeto do nervo. Os resultados são exibidos em um monitor de computador e são avaliados.