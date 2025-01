Quando as ondas sonoras atingem os ouvidos, elas são captadas pelo ouvido externo em forma de funil e são canalizadas para o ouvido médio. Na entrada do ouvido médio, as ondas sonoras atingem a membrana timpânica ou o tímpano. As vibrações resultantes então percorrem os três ossos do ouvido médio (martelo, bigorna e estribo) e transmitem aquele som para o ouvido interno preenchido de líquido onde estimulam pequenas células ciliadas, fazendo com que se dobrem. As células ciliadas criam sinais que são enviados para o cérebro para serem interpretados como sons. Para testar a audição de uma pessoa, um audiologista, ou especialista em audição, realizará uma série de testes de audição. Atualmente, esses exames são realizados com um aparelho chamado um audiômetro. O audiômetro envia sons em várias frequências, medidas com exatidão, e em níveis de intensidade variáveis. Um audiograma é uma figura que mostra os menores níveis em que uma pessoa consegue ouvir sons em cada frequência testada. Muitas vezes, as pessoas também são testadas para determinar quão bem o tímpano se move para conduzir o som (timpanometria), o som mais baixo que pode desencadear um reflexo dos ossos do ouvido médio para ouvir (testes de reflexo acústico), quão flexíveis são as células ciliadas no ouvido interno (emissões otoacústicas) e quão bem elas podem compreender palavras faladas (audiometria). Os resultados desses testes ajudarão o audiologista a determinar a presença e a gravidade de uma possível perda auditiva.