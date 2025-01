Uma endoscopia padrão pode ser utilizada para avaliar anormalidades do intestino delgado como tumores e sangramentos. No entanto, essas endoscopias podem apenas atingir os primeiros dois metros do intestino. Muitas vezes, a anormalidade está localizada nos 4 a 5 metros restantes. Mas com uma endoscopia por cápsula de vídeo, os médicos podem avaliar tumores de difícil acesso ou visualizar sangramentos intestinais distantes por vídeo dinâmico registrado do intestino.

A endoscopia por cápsula de vídeo é um procedimento não invasivo em que uma cápsula computadorizada é utilizada para visualizar todo o comprimento do intestino delgado. A cápsula é do tamanho de uma vitamina e contém um transmissor, uma bateria, uma câmera de vídeo colorida e uma fonte de luz de LED. A cápsula é envolta e é resistente aos ácidos gástricos e enzimas digestivas. O comprimido registra duas imagens por segundo conforme se desloca por meio de contrações musculares pelo trato GI. Locais distantes no trato podem revelar um tumor ou sangramento da parede intestinal que podem ser mais precisamente identificados. Sensores no abdômen do paciente enviam essas imagens a um receptor carregado na cintura. Após oito horas e mais de 50.000 imagens, os sensores e o receptor são removidos. As imagens podem ser baixadas para um computador onde são visualizadas como um vídeo e avaliadas por um médico. A cápsula não é reutilizável e muitas pessoas não se dão conta de que ela foi descartada senão quando ela acaba sendo excretada pelas fezes.