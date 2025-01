O ecocardiograma Doppler colorido fornece uma imagem bidimensional do coração em movimento. Próximo ao canto superior esquerdo, o coração pode ser visto batendo e as válvulas cardíacas podem ser vistas se abrindo e se fechando. A cor no Doppler é usada para mostrar a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo através dos átrios e ventrículos.