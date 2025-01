Um eletrocardiograma (ECG), visto à direita, representa o movimento da corrente elétrica (representada em verde) através do coração durante um batimento cardíaco. A primeira onda do ECG, designada P, representa o início dos batimentos cardíacos nas câmaras superiores do coração (átrios). O complexo QRS representa o movimento da corrente elétrica através das câmaras inferiores do coração (ventrículos). A onda T representa a fase de recuperação, em que a corrente elétrica se espalha para trás ao longo dos ventrículos no sentido oposto. O coração, à esquerda, está batendo em sincronia com o ECG. O sangue pobre em oxigênio (azul) é bombeado do coração para os pulmões, que fornecem oxigênio. O sangue rico em oxigênio (vermelho) retorna dos pulmões para o coração e é bombeado para todo o corpo.