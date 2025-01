A coluna vertebral consiste em 33 vértebras que protegem a medula espinhal e conferem estabilidade ao tronco. As primeiras sete vértebras compõem a coluna cervical. Ao redor dessas vértebras estão os músculos, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos. Além disso, discos intervertebrais entre as vértebras atuam como absorvedores de choque para a coluna vertebral.

A causa mais comum de dor no pescoço deve-se a uma entorse muscular ou outras entorses de tecidos moles das estruturas do pescoço. Esses tipos de lesões podem resultar de um acidente de carro ou da tensão do pescoço, como ao dormir em posição incorreta ou carregar uma mala pesada.