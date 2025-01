A mastigação, ou seja, o ato de mastigar alimentos na boca, é o primeiro passo da digestão. A saliva dá início à digestão e transforma os alimentos mastigados em uma massa mole, ou bolo. A saliva faz com que o bolo fique escorregadio, o que o torna mais fácil de engolir e deslizar, e desça pela parte posterior da garganta e o esôfago. O bolo atravessa o esfíncter esofágico antes de entrar no estômago. Ácido clorídrico é liberado dentro do estômago, decompondo moléculas grandes de alimentos, transformando-as em moléculas menores e liquefazendo o bolo. O bolo liquefeito, que agora se chama quimo, passa então através do esfíncter pilórico e entra no duodeno, a primeira parte do intestino delgado. É aqui que as enzimas liberadas pelo pâncreas, fígado e a vesícula biliar decompõem ainda mais o quimo, transformando-o em elementos que podem ser facilmente absorvidos e utilizados pelo organismo.