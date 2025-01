Durante a visão normal, a luz penetra no olho através da córnea, logo passa através da pupila e cristalino, focando em uma pequena área na retina na parte posterior do olho chamada mácula.

A mácula está localizada no centro da retina e nos fornece uma visão em linha reta detalhada. Nos permite visualizar pequenos detalhes, como características faciais e pequenos caracteres.

Quando a mácula se deteriora devido à idade, ocorre uma ruptura do delicado tecido macular e objetos podem tornar-se turvos, distorcidos e podem perder suas cores. É possível visualizar uma área escura ou vazia no centro do campo visual.