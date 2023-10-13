Oi, meu nome é Aiden. Adoro ler e construir coisas com meus blocos. Quando organizo minha estante, sempre organizo os livros do menor para o maior. Eles precisam estar em uma linha perfeita na prateleira.

Quando brinco com os meus blocos de construção, coloco todos os vermelhos juntos e todos os azuis juntos. Não gosto quando cores diferentes se encostam. Também não gosto de compartilhar meus brinquedos. Eu tenho medo de germes e de ficar doente.

Um dia, minha mãe me levou a uma médica. Ela me disse que eu tenho um transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC. O TOC faz com que eu queira fazer tudo de uma determinada maneira. Se eu não fizer isso, fico com medo de que algo ruim aconteça.