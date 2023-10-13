Há seis meses, sofri um acidente de carro grave. Embora eu tenha sofrido lesões leves, o outro motorista ficou gravemente lesionado. Desde o acidente, senti muita culpa e vergonha. Sinto-me responsável pelo que aconteceu. Estou com medo de entrar no carro novamente e evito ir a qualquer lugar perto de onde tudo aconteceu. À noite, por volta da época do acidente, tenho flashbacks e memórias terríveis e vívidas do ocorrido. Reviver o trauma constantemente dificulta a concentração e o sono.

Alguns meses depois do acidente, eu finalmente procurei ajuda. Meu médico me diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Aos poucos, comecei a trabalhar com o terapeuta, que me ensinou alguns exercícios de respiração e meditação para ajudar com o estresse e o medo. As sessões de terapia de grupo com de TEPT se tornaram meu lugar seguro. Eu tenho um longo caminho a percorrer, mas me sinto mais forte e mais preparado com meu sistema de apoio.