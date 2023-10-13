Quando fui diagnosticado com transtorno bipolar, eu estava no meu limite. Nunca tive palavras para explicar o que estava acontecendo. Por isso, muitos dos meus colegas não entendiam. Alguns dias, eu me sentia incrível. Ficava acordado a noite toda criando planos de aula para meus alunos, mal dormindo e tentando acompanhar meus pensamentos acelerados.

Depois, eu ficava semanas me sentindo deprimido. Eu perdia o interesse em minhas aulas e alunos. Minha fadiga era esmagadora. Eu dormia muito. E tinha dificuldade em me concentrar. O transtorno bipolar é um transtorno de humor que inclui dois extremos ou polos dos transtornos do humor: mania e depressão. Acredita-se que ele seja hereditário.