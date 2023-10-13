Deficiência oculta: Transtorno bipolar
Quando fui diagnosticado com transtorno bipolar, eu estava no meu limite. Nunca tive palavras para explicar o que estava acontecendo. Por isso, muitos dos meus colegas não entendiam. Alguns dias, eu me sentia incrível. Ficava acordado a noite toda criando planos de aula para meus alunos, mal dormindo e tentando acompanhar meus pensamentos acelerados.
Depois, eu ficava semanas me sentindo deprimido. Eu perdia o interesse em minhas aulas e alunos. Minha fadiga era esmagadora. Eu dormia muito. E tinha dificuldade em me concentrar. O transtorno bipolar é um transtorno de humor que inclui dois extremos ou polos dos transtornos do humor: mania e depressão. Acredita-se que ele seja hereditário.
Como professor de história, aprender sobre a história da minha própria família era importante para mim. Depois de uma investigação, descobri que minha avó já falecida também havia sido diagnosticada com transtorno bipolar. Agora, eu sou mais capaz de reconhecer os sintomas do meu transtorno e evitar as coisas que podem desencadeá-lo. Minha família também está ativamente envolvida no meu tratamento e ter seu apoio é muito importante.
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