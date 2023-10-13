Como educadora da primeira infância, todos os dias são animados. Adoro trabalhar em um ambiente lúdico e divertido, onde tenho a oportunidade de ser criativa e ver as crianças crescerem. Nem sempre tenho muito tempo para almoçar. E no fim do dia, a última coisa que eu quero fazer é cozinhar. Então, ultimamente, eu tenho comido muito fast food e comprado comida fora. Nos últimos meses, percebi que estou tendo muito inchaço, gases e dores abdominais. Às vezes, fico constipada; às vezes, tenho diarreia.

Também tenho problemas de estresse e ansiedade e de dormir a noite toda. Quando fui ao médico, falamos sobre os sintomas e realizamos alguns exames de sangue para descartar outros distúrbios, como colite ulcerativa e doença celíaca. Mas os resultados dos exames foram normais. Por fim, fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, ou SII. Muitas vezes, a causa da SII é desconhecida. O médico e eu suspeitamos que a minha pode ser desencadeada por alimentos ricos em calorias e gordurosos. Então, estou tentando refeições menores, com baixo teor de gordura e mais fibras.