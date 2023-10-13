Enquanto muitas pessoas visitam minha cidade natal para férias e feriados, tenho a sorte de viver a uma curta distância de carro da praia e das montanhas. É o tipo de lugar onde passar um tempo ao ar livre é apenas um modo de vida. Na época do início da faculdade, percebi que minhas mãos ficavam dormentes e formigavam quando fazia frio. Meus dedos ficavam pálidos e descoloridos. Escrever artigos e ensaios para as aulas foi ficando cada vez mais dificil, especialmente quando eu estava estressado. Eu sempre precisava parar para aquecer as mãos.

Durante meu exame físico anual, mencionei minha sensibilidade ao frio à médica. E ela me falou sobre a síndrome de Raynaud. Esse quadro clínico, no qual as artérias pequenas nos dedos das mãos ou dos pés se contraem mais do que o normal, ocorre quando a pessoa é exposta ao frio ou estresse.