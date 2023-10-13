Quando adolescente, eu era muito ativo: fazia atletismo, teatro, jogava basquete, várias coisas. Ser fisicamente ativo sempre foi importante para mim. Adoro manter minha agenda cheia de atividades, sair ao ar livre e vivenciar novas aventuras.

É difícil identificar o momento exato, mas, em algum momento após fazer 29 anos, meus níveis de energia despencaram. Percebi que sentia formigamento e dormência nas pernas. Minha visão ficou embaçada e meu equilíbrio estava estranho. Ao longo dos meses, meus sintomas iam e vinham, às vezes piorando depois que eu adoecia devido aos germes que meu filho trazia para casa da creche. Meus médicos realizaram muitos exames, incluindo uma IRM do cérebro e da medula espinhal, e confirmaram que eu tenho esclerose múltipla, também conhecida como EM.

A EM é uma doença que causa inflamação na bainha que cobre a maioria das fibras nervosas. Essa inflamação impede que os nervos funcionem adequadamente. Embora a causa da EM seja desconhecida, acredita-se que ela ocorra quando, por algum motivo, uma substância desconhecida ativa o sistema imunológico do corpo e o faz atacar seus próprios tecidos, também conhecido como uma reação autoimune.