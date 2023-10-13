Deficiência oculta: Esclerose Múltipla (EM)
Quando adolescente, eu era muito ativo: fazia atletismo, teatro, jogava basquete, várias coisas. Ser fisicamente ativo sempre foi importante para mim. Adoro manter minha agenda cheia de atividades, sair ao ar livre e vivenciar novas aventuras.
É difícil identificar o momento exato, mas, em algum momento após fazer 29 anos, meus níveis de energia despencaram. Percebi que sentia formigamento e dormência nas pernas. Minha visão ficou embaçada e meu equilíbrio estava estranho. Ao longo dos meses, meus sintomas iam e vinham, às vezes piorando depois que eu adoecia devido aos germes que meu filho trazia para casa da creche. Meus médicos realizaram muitos exames, incluindo uma IRM do cérebro e da medula espinhal, e confirmaram que eu tenho esclerose múltipla, também conhecida como EM.
A EM é uma doença que causa inflamação na bainha que cobre a maioria das fibras nervosas. Essa inflamação impede que os nervos funcionem adequadamente. Embora a causa da EM seja desconhecida, acredita-se que ela ocorra quando, por algum motivo, uma substância desconhecida ativa o sistema imunológico do corpo e o faz atacar seus próprios tecidos, também conhecido como uma reação autoimune.
Embora eu me canse mais facilmente do que antes, ainda tem momentos em que me sinto como antigamente e consigo ter uma vida ativa. Apesar do meu diagnóstico, meu futuro com minha família ainda é brilhante, e eu vou fazer o possível para estar com meus filhos.
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