Meus netos são meu mundo. Adoro buscá-los na escola e levá-los para brincar nos fins de semana. Mas ao longo dos meus 62 anos, desenvolvi um mau hábito e percebi que estava tenho dificuldades para manter o ritmo.

Comecei a fumar cigarros quando era adolescente. Como meus pais eram fumantes, eu cresci em torno disso. Minha família queria que eu parasse porque, depois de vários anos, desenvolvai uma tosse que produzia escarro. Estava ficando mais difícil para respirar quando me exercitava.

Um médico fez uma radiografia do meu tórax e um exame para ver como meus pulmões estavam. Fui diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC. A DPOC é uma doença pulmonar crônica que bloqueia o fluxo de ar. As pessoas com DPOC têm enfisema, bronquite obstrutiva crônica ou ambas.

Embora o tabagismo seja uma das principais causas, as crises podem ser causadas por poluição atmosférica grave, alergias e infecções.