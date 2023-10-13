Minha mãe, Rose, tem 78 anos e tem 4 netos. Ela adora passar tempo com a família, e as férias são a época favorita do ano dela. Quando mais nova, ela era uma exímia contadora de histórias, sempre falando as coisas mais engraçadas sobre as pessoas que conheceu e os lugares que visitou.

Há alguns anos, notei que minha mãe estava perdendo objetos, esquecendo consultas e fazendo perguntas repetitivas. Ela esquecia os rostos de pessoas conhecidas e tinha dificuldade em lembrar de nomes. A princípo, não dei importância, mas seus problemas de memória gradualmente se tornaram mais frequentes. Nossa família estava começando a se preocupar, então nós a levamos a um médico e falamos sobre alguns dos sintomas que estávamos observando.

Em seguida, ela foi submetida a um exame de estado mental, que os médicos usam para diagnosticar demência, bem como exames de sangue e neurológicos, uma TC e IRM. Depois que os médicos descartaram alguns outros distúrbios cerebrais, minha mãe recebeu o diagnóstico de doença de Alzheimer. Ela afeta a memória, o pensamento, o julgamento e a capacidade de aprender.