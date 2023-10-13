Desde que assisti aos jogos olímpicos, quis ser uma ginasta. Desde muito jovem, eu era extremamente competitiva e passava todo o tempo livre na academia, aperfeiçoando meus treinos e sonhando com o dia em que ganharia minhas próprias medalhas.

Quando comecei o ensino médio, ganhei consciência sobre meu corpo. Eu queria que todas as partes dos meus treinos fossem perfeitas. Eu media minhas porções de comida, contava as calorias de tudo o que comia e me pesava várias vezes por dia. Às vezes, eu até escondia ou jogava fora minha comida porque eu não queria que minha família ou amigos percebessem.

Eu consegui esconder o que estava fazendo por um tempo, mas meus pais sabiam que algo não estava certo e me levaram a um médico. Após uma avaliação, meu médico me diagnosticou com anorexia nervosa. A anorexia é um transtorno alimentar caracterizado pela busca constante pela magreza, uma imagem corporal distorcida e um medo extremo de engordar, além da restrição alimentar que leva a um baixo peso corporal.