Eu nasci com anemia falciforme. Ela é um problema permanente com os glóbulos vermelhos. Essa doença é mais comum em pessoas com ascendência afro-americana ou negra. A anemia falciforme é hereditária. Meus pais tinham uma cópia do gene da anemia falciforme cada um. Meus irmãos herdaram apenas uma cópia. Mas eu herdei os dois.

Quando fui diagnosticado, descobri que muitos dos meus glóbulos vermelhos têm formato incomum. Em vez de ter a forma de discos, alguns têm a forma de lua crescente e podem se decompor facilmente e dificultar que meus órgãos obtenham o sangue de que precisam para funcionar.

Enquanto treinava para meu primeiro triatlo, eu senti algo chamado “crise de dor falciforme”, ou um episódio de aumento dos sintomas exacerbado pelo esforço físico. Os ossos das pernas e dos braços doíam. Eu tive febre e não conseguia respirar direito.