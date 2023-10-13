Deficiência oculta: Anemia
Por décadas, comandei cozinhas em restaurantes de renome. Ser um chefe vegano é desafiador e dinâmico, mas é nesse ambiente onde me sinto feliz. Com o passar do tempo e a chegada dos 60 anos, percebi que estava mais cansado do que o normal. Sentia-me mais irritado e deprimido. Minhas mãos e pés formigavam, tornando difícil cortar e preparar alimentos. Depois de ignorar os sintomas por um tempo, notei que o formigamento se transformou em perda de sensibilidade nas pernas. Fui ao médico. Depois de alguns exames de sangue, fui diagnosticado com anemia devido a uma deficiência grave de vitamina B12.
A anemia é um quadro clínico causado por um baixo número de glóbulos vermelhos. Ela pode resultar de sangramento excessivo, quando glóbulos vermelhos em excesso são destruídos ou, no meu caso, quando o corpo não produz glóbulos vermelhos suficientes. Ser diagnosticado com anemia mudou a maneira como cozinho. Como a vitamina B12 está presente em alimentos de origem animal, procuro mais alimentos fortificados com a B12 para incorporar em minha dieta. Além disso, tomo suplementos de B12. Até mudei alguns pratos no menu do meu restaurante.
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