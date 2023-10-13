Ano passado, meu marido Andrew e eu comemoramos nosso 30.º aniversário de casamento. Alguns meses depois, Andrew teve um acidente vascular cerebral. Após esse evento, o médico do meu marido fez uma avaliação de suas interações verbais e realizou alguns exames de imagem. Os resultados confirmaram que seu acidente vascular cerebral danificou a área brocal do cérebro, o que afeta a expressão, e ele foi diagnosticado com afasia.

A afasia é a perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita. A incapacidade de Andrew de se expressar é muito frustrante. Ele entende o significado das palavras e sabe como responder, mas ele tem muita dificuldade para encontrar as palavras certas. Quando ele fala, suas palavras saem lentamente e com grande esforço.