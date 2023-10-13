Deficiência oculta: Afasia
Ano passado, meu marido Andrew e eu comemoramos nosso 30.º aniversário de casamento. Alguns meses depois, Andrew teve um acidente vascular cerebral. Após esse evento, o médico do meu marido fez uma avaliação de suas interações verbais e realizou alguns exames de imagem. Os resultados confirmaram que seu acidente vascular cerebral danificou a área brocal do cérebro, o que afeta a expressão, e ele foi diagnosticado com afasia.
A afasia é a perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita. A incapacidade de Andrew de se expressar é muito frustrante. Ele entende o significado das palavras e sabe como responder, mas ele tem muita dificuldade para encontrar as palavras certas. Quando ele fala, suas palavras saem lentamente e com grande esforço.
Assim que obtivemos o diagnóstico, iniciamos acompanhamento com um fonoaudiólogo. Enquanto trabalha duro para melhorar suas habilidades linguísticas, às vezes Andrew se comunica com um dispositivo computadorizado para expressar suas necessidades. Embora a comunicação com meu marido seja muito diferente agora, eu sei que, com sua dedicação, ele não vai parar de lutar para recuperar algumas das habilidades que perdeu.
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